Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Путин примет участие в запуске новых станций БКЛ метро в Москве

Полина Долганова

Город
Путин примет участие в запуске новых станций БКЛ метро в Москве
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин во вторник, 7 декабря, будет присутствовать онлайн на церемонии запуска движения на новых станциях Большой кольцевой линии (БКЛ) метро в столице. Об этом в понедельник, 6 декабря, сообщили в пресс-службе Кремля.

— Седьмого декабря Владимир Путин в формате видеосвязи примет участие в церемонии запуска пассажирского движения на новых станциях Большой кольцевой линии Московского метрополитена, — сообщили в пресс-центре аппарата президента.

Церемония будет посвящена открытию участка от станции «Мневники» до станции «Каховская», передает РИА Новости.

4 ноября заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал о ходе работ на разных участках Большой кольцевой линии метро. До конца года строители завершат возведение девяти станций нового подземного кольца и реконструкцию «Каховской». Работы идут на всех участках новой линии городской подземки, полностью ввести которую предстоит на рубеже 2022 и 2023 годов. Москва получит самую протяженную кольцевую в мире. При этом большая часть станций будет иметь пересадки на другие направления метрополитена, Московское центральное кольцо и диаметры, два из которых уже почти два года принимают пассажиров.

Читайте также:
Метро Владимир Путин Москва
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Десять банок зеленого горошка

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Бумажные деньги нам еще пригодятся

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Ради возвышенных целей

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Наш конкурс стал народным

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Снится ли Батьке ядерный статус

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Под сенью русского штыка

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Следящие в терновнике: зачем родители «шпионят» за детьми, а мужья и жены — друг за другом

Все мнения
О проекте