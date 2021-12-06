Путин примет участие в запуске новых станций БКЛ метро в Москве

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин во вторник, 7 декабря, будет присутствовать онлайн на церемонии запуска движения на новых станциях Большой кольцевой линии (БКЛ) метро в столице. Об этом в понедельник, 6 декабря, сообщили в пресс-службе Кремля.

— Седьмого декабря Владимир Путин в формате видеосвязи примет участие в церемонии запуска пассажирского движения на новых станциях Большой кольцевой линии Московского метрополитена, — сообщили в пресс-центре аппарата президента.

Церемония будет посвящена открытию участка от станции «Мневники» до станции «Каховская», передает РИА Новости.

4 ноября заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал о ходе работ на разных участках Большой кольцевой линии метро. До конца года строители завершат возведение девяти станций нового подземного кольца и реконструкцию «Каховской». Работы идут на всех участках новой линии городской подземки, полностью ввести которую предстоит на рубеже 2022 и 2023 годов. Москва получит самую протяженную кольцевую в мире. При этом большая часть станций будет иметь пересадки на другие направления метрополитена, Московское центральное кольцо и диаметры, два из которых уже почти два года принимают пассажиров.