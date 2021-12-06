Политолог назвал главную цель предстоящих переговоров Путина и Байдена

Фото: Администрация президента РФ / ТАСС

Политолог Богдан Безпалько назвал главные темы предстоящего разговора президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена.

По мнению специалиста, обе стороны очень заинтересованы в данной встрече, так как на сегодняшний день между странами возник ряд противоречий.

— На сегодняшний день накопился большой клубок противоречий, которые связаны с Украиной, с вопросами глобальной экономики и политики, а также с Ближним Востоком и Китаем, — отметил политолог в комментарии Nation News.

Он уточнил, что данная беседа двух лидеров важна для того, чтобы не допустить глобального конфликта.

При этом эксперт предположил, что большая часть встречи и ее результаты будут иметь непубличный характер. Скорее всего, после завершения переговоров будет объявлено, что в отношениях между двумя государствами наметился прогресс, а встречи между главами государств будут продолжаться в дальнейшем.

Президент РФ Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден проведут онлайн-встречу 7 декабря. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он отметил, что в беседе главы двух государств поднимут тему двусторонних отношений, передает RT.

До этого председатель комитета по делам вооруженных сил палаты представителей Конгресса США Адам Смит дал совет Байдену перед разговором с Владимиром Путиным.