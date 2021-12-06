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Наркоторговца с героином задержали на юго-востоке Москвы

Илья Ашуров

Происшествия
Наркоторговца с героином задержали на юго-востоке Москвы
Фото: МВД по Москве
Россия, Москва, Люблинская улица Карта всех событий

На юго-востоке столицы полиция задержала 21-летнего москвича, который подозревается в торговле наркотиками. Об этом в понедельник, 6 декабря, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного УВД по ЮВАО.

По данным ведомства, полицейские остановили автомобиль Hyundai на Люблинской улице. Водитель заметно нервничал и правоохранители решили провести личный досмотр.

— Сотрудники полиции обнаружили и изъяли из кармана куртки гражданина 30 свертков с неизвестным веществом, общей массой свыше 60 граммов. Проведенное исследование двух свертков показало, что изъятый материал содержит в своем составе наркотическое средство — героин, — рассказали в МВД.

Задержанный признался, что он собирался впоследствии продать наркотик.

В отношении молодого человек возбудили уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

На прошлой неделе суд арестовал до 26 января водителя BMW, перевозившего крупную партию наркотиков. 23-летний водитель иномарки перевозил наркотики и устроил крупное ДТП на МКАД, скрываясь от сотрудников полиции. В пресс-службе МВД России заявили, что в квартире, которую арендовал подозреваемый, нашли еще свыше тысячи пакетов и свертков с расфасованным наркотиком, его общая масса превысила пять килограммов.

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