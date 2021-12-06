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РФ и Индия подписали контракт на поставку 600 тысяч автоматов АК-203

Полина Долганова

В мире
РФ и Индия подписали контракт на поставку 600 тысяч автоматов АК-203
Фото: Youtube / Калашников

Москва и Нью-Дели подписали контракт на производство в Индии автоматов Калашникова АК-203. Об этом в понедельник, 6 декабря, сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев.

— В частности, долгожданный контракт на производство здесь в Индии, в городе Корва, автоматов Калашникова, — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Президент России Владимир Путин встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в понедельник, 6 декабря. Они обсудили ситуацию в Афганистане, взаимодействие в сфере ВТС и во время пандемии коронавируса.

Накануне стало известно, что Россия и Индия подписали несколько контрактов по военному сотрудничеству и стрелковому оружию. Об этом заявил глава Министерства обороны Индии Раджнатх Сингх в понедельник, 6 декабря, после встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Он отметил, что рад подписанному с российской стороной соглашению. Раджнатх Сингх оценил переговоры как успешные и эффективные.

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