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Столичный Роспотребнадзор запустил горячую линию по вопросам качества новогодних подарков

Анастасия Колоскова

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Столичный Роспотребнадзор запустил горячую линию по вопросам качества новогодних подарков
Фото: Pexels

Москвичи смогут обратиться к сотрудникам Роспотребнадзора по поводу качества детских товаров и новогодних подарков по горячей линии, которая начала работать в столице. Об этом в понедельник, 6 декабря, сообщила пресс-служба столичного управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

— Управлением с 6 по 17 декабря 2021 года проводится тематическое консультирование по вопросам качества и безопасности детских товаров, по выбору новогодних подарков, — отмечается в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Нуждающиеся в консультации могут позвонить в общественную приемную управления по номеру +7 (495) 785-37-41 или по телефонам +7 (495) 616-67-94, +7 (495) 687-60-72, +7 (945) 687-63-60 и +7 (495) 687-40-57. Помимо этого, консультации по вопросам качества новогодних подарков оказывают специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Москве», добавили в пресс-службе.

До этого медики сообщили, что новогодние игрушки и украшения, изготовленные некачественно, могут вызвать химическое отравление и сильную аллергическую реакцию. Они призвали внимательно смотреть на состав игрушек при их покупке.

Ранее был назван самый популярный новогодний подарок для ребенка. Специалист по производству и продажам детских игрушек Сергей Молотков рассказал, что россияне в данный период чаще всего выбирают для детей в качестве подарка на Новый год плюшевых тигров. По его словам, спрос на символ 2022 года вырос еще в ноябре.

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