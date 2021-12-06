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Сенатор Инна Святенко: Столичные меры поддержки молодых семей отвечают запросам общества

Василий Плиткин

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Сенатор Инна Святенко: Столичные меры поддержки молодых семей отвечают запросам общества
Фото: Пресс-служба Совфеда

Столичные меры поддержки молодых семей соответствуют процессам, происходящим в обществе. Об этом заявила сенатор РФ — представитель столичного парламента в Совете Федерации РФ Инна Святенко.

— В Москве до 35 лет включительно семья носит статус молодой. Соответствующие поправки к законодательству столицы были приняты этой весной. Теперь не до 30, а до 35 лет родители получают все пособия, преференции. Как в денежном, так и в натуральном выражении. Есть и меры поддержки, не зависящие от возраста. Например, уже привычной радостью для молодых родителей стала коробка для новорожденного «Наше сокровище». Она помогает существенно облегчить решение бытовых вопросов в первые месяцы жизни ребенка: в ней есть все основные предметы и одежда, которые в этот период могут понадобиться малышу. Безусловно, понимание того, что меры поддержки есть и с каждым годом они совершенствуются с учетом реалий и условий современной жизни, влияет и будет в будущем влиять на решение семьи о рождении ребенка, — передает слова Инны Святенко агентство городских новостей «Москва».

Сенатор добавила, что, согласно данным Росстата, большинство москвичек в 2021 году впервые стали мамами в возрасте 29 лет.

— В целом же больше всего женщин в московских роддомах за прошедшие месяцы текущего года родили ребенка в 31 год, в прошлом году за аналогичный период этот возраст составил 32 года. 35 процентов женщин в 2021 году родили второго ребенка. В целом, как и раньше, возраст родительства в Москве приходится на 29–34 года, — добавила Инна Святенко.

Она также заметила, что меняется и рынок труда в России.

— И здесь нужно отметить два одновременных и взаимосвязанных процесса. Это нелинейное развитие карьеры и рост продолжительности активной профессиональной деятельности. Человек в течение жизни меняет не просто место работы, а профессию, порой с нуля начинает наращивать квалификацию в новых сферах. Люди, как и прежде, стремятся обзавестись семьей, детьми, но позже, — сказала Инна Святенко.

Сенатор полагает, что эти социальные процессы приводят к тому, что теперь требуется пересмотр таких понятий, как молодая семья и молодая мама. Инна Святенко добавила, что необходимо адаптировать меры социальной поддержки, так как они должны отражать все изменения в укладе жизни, которые влияют на вопросы деторождения.

— Необходимо, чтобы система поддержки семьи и материнства была гармоничной, сбалансированной, была положительная динамика многодетности. Для того чтобы женщины увереннее себя чувствовали, планируя рождение детей, нужно не только обеспечивать родителей пособиями в первые годы жизни ребенка, но и создавать такую систему поддержки, которая в дальнейшем позволит маме легко вернуться на работу после декрета или запустить свой бизнес, трудясь в том числе и в формате частичной занятости. Российская женщина — это работающая женщина. И порой только уверенность в собственном доходе, его стабильности позволяет женщинам по-настоящему спокойно планировать рождение детей, — заключила Инна Святенко.

Ранее стало известно, что москвичка Екатерина Антонова, мама шестерых детей, заняла второе место в ежегодном всероссийском конкурсе «Миссис футбольная мама — 2021».

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