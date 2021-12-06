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ЕСПЧ: Мигранты не могут быть высланы из Польши в Белоруссию

Полина Долганова

В мире
ЕСПЧ: Мигранты не могут быть высланы из Польши в Белоруссию
Мигранты на белорусско-польской границе / Фото: Рамиль Насибулин / БелТА / ТАСС

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что беженцев, которые находятся на территории Польши и обратились в суд, нельзя высылать в Белоруссию. Об этом в понедельник, 6 декабря, говорится в решении ведомства.

— В большинстве заявлений, где заявители утверждали, что находятся в Польше и просили не высылать их обратно в Беларусь, суд применил правило 39 и постановил, что заявители не должны быть высланы из Польши, если они действительно находятся на территории Польши, — цитирует постановление РИА Новости.

23 ноября польская сторона изъявила готовность переговорить с Россией по вопросам миграционного кризиса на польско-белорусской границе.

8 ноября пограничная служба Белоруссии заявила, что толпы мигрантов расположились около границы с Польшей. Группа беженцев численностью более двух тысяч человек находится в логистическом центре неподалеку от границы.

Власти Польши обвинили Минск в том, что он перевозит мигрантов с Ближнего Востока к себе, а затем отправляет их через границу с Польшей, Латвией и Литвой для провоцирования миграционного кризиса в Европе. В результате Польша решила закрыть границу на пункте пропуска «Кузница».

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