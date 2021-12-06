Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Переговоры Путина и Моди завершились спустя 3,5 часа

Полина Долганова

Политика
Переговоры Путина и Моди завершились спустя 3,5 часа
Фото: Администрация президента РФ

Переговоры президента России Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, которые состоялись в Нью-Дели, завершились спустя 3,5 часа после начала. Об этом в понедельник, 6 декабря, сообщили на сайте Кремля.

Политики переговорили только в присутствии участников делегаций, но и тет-а-тет.

По итогам встречи стороны приняли совместное заявление.

— По итогам саммита принято Совместное заявление «Россия — Индия: партнерство во имя мира, прогресса и процветания». Кроме того, подписан пакет документов, — говорится в сообщении.

Президент России Владимир Путин встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в понедельник, 6 декабря. Они обсудили ситуацию в Афганистане, взаимодействие в сфере ВТС и во время пандемии коронавируса.

Накануне стало известно, что Россия и Индия подписали несколько контрактов по военному сотрудничеству и стрелковому оружию. Об этом заявил глава Министерства обороны Индии Раджнатх Сингх в понедельник, 6 декабря, после встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Он отметил, что рад подписанному с российской стороной соглашению. Раджнатх Сингх оценил переговоры как успешные и эффективные.

Читайте также:
Нарендра Моди Переговоры Владимир Путин
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Десять банок зеленого горошка

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Бумажные деньги нам еще пригодятся

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Ради возвышенных целей

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Наш конкурс стал народным

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Снится ли Батьке ядерный статус

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Под сенью русского штыка

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Следящие в терновнике: зачем родители «шпионят» за детьми, а мужья и жены — друг за другом

Все мнения
О проекте