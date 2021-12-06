Переговоры Путина и Моди завершились спустя 3,5 часа

Фото: Администрация президента РФ

Переговоры президента России Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, которые состоялись в Нью-Дели, завершились спустя 3,5 часа после начала. Об этом в понедельник, 6 декабря, сообщили на сайте Кремля.

Политики переговорили только в присутствии участников делегаций, но и тет-а-тет.

По итогам встречи стороны приняли совместное заявление.

— По итогам саммита принято Совместное заявление «Россия — Индия: партнерство во имя мира, прогресса и процветания». Кроме того, подписан пакет документов, — говорится в сообщении.

Президент России Владимир Путин встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в понедельник, 6 декабря. Они обсудили ситуацию в Афганистане, взаимодействие в сфере ВТС и во время пандемии коронавируса.

Накануне стало известно, что Россия и Индия подписали несколько контрактов по военному сотрудничеству и стрелковому оружию. Об этом заявил глава Министерства обороны Индии Раджнатх Сингх в понедельник, 6 декабря, после встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Он отметил, что рад подписанному с российской стороной соглашению. Раджнатх Сингх оценил переговоры как успешные и эффективные.