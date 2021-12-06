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В Кремле назвали способ снятия напряженности на Украине

Полина Долганова

В мире
В Кремле назвали способ снятия напряженности на Украине
Фото: Иванко Игорь / АГН Москва

Напряженность на Украине можно снять, если застраховаться от планов Киева решить проблему на Донбассе с помощью силовых методов. Об этом в понедельник, 6 декабря, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Это понять, как застраховаться от возможных помыслов Киева решить проблему Донбасса силовым путем, — сказал представитель Кремля в эфире Первого канала.

Песков также добавил, что тема Украины будет подниматься во время переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, которые состоятся 7 декабря.

Накануне Белый дом подтвердил планы проведения во вторник, 7 декабря, разговора по видеосвязи между президентом США Джо Байденом и российским лидером Владимиром Путиным.

Единственный на данный момент саммит с участием Путина и Байдена прошел в Женеве 16 июня. Первые переговоры политических лидеров, проходившие в узком составе за закрытыми дверями, завершились по истечении двух часов.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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