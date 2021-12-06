Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В Совфеде оценили вероятность отключения России от системы SWIFT

Полина Долганова

Общество
В Совфеде оценили вероятность отключения России от системы SWIFT
Фото: Pexels

Соединенные Штаты вряд ли могут принять меры по отключению России от системы SWIFT, такие шаги могут привести к потерям для многих государств. Об этом в понедельник, 6 декабря, заявил первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

— Я думаю, что вряд ли пойдет на это Запад — отключение от SWIFT. Россия очень тесно вошла в систему мировой экономики, и ее отключение от SWIFT грозит потерями для многих стран, — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

6 декабря телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что власти Соединенных Штатов в настоящее время рассматривают возможность введения санкций против России для сдерживания якобы «вторжения» РФ на Украину. Уточняется, что санкции могут коснуться близкого окружения президента России Владимира Путина, а также ряда энергетических компаний. Ограничительные меры также предусматривают отключение РФ от системы SWIFT.

По данным источников телеканала, эти санкции могут стать худшими в истории мировой практики, за исключением ограничений против Ирана и КНДР.

Читайте также:
SWIFT США Россия
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Десять банок зеленого горошка

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Бумажные деньги нам еще пригодятся

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Ради возвышенных целей

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Наш конкурс стал народным

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Снится ли Батьке ядерный статус

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Под сенью русского штыка

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Следящие в терновнике: зачем родители «шпионят» за детьми, а мужья и жены — друг за другом

Все мнения
О проекте