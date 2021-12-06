В Совфеде оценили вероятность отключения России от системы SWIFT

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Соединенные Штаты вряд ли могут принять меры по отключению России от системы SWIFT, такие шаги могут привести к потерям для многих государств. Об этом в понедельник, 6 декабря, заявил первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

— Я думаю, что вряд ли пойдет на это Запад — отключение от SWIFT. Россия очень тесно вошла в систему мировой экономики, и ее отключение от SWIFT грозит потерями для многих стран, — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

6 декабря телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что власти Соединенных Штатов в настоящее время рассматривают возможность введения санкций против России для сдерживания якобы «вторжения» РФ на Украину. Уточняется, что санкции могут коснуться близкого окружения президента России Владимира Путина, а также ряда энергетических компаний. Ограничительные меры также предусматривают отключение РФ от системы SWIFT.

По данным источников телеканала, эти санкции могут стать худшими в истории мировой практики, за исключением ограничений против Ирана и КНДР.