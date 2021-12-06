Пост Володина о QR-кодах набрал миллион просмотров в Telegram

Фото: Пресс-служба Госдумы

Пост спикера Государственной думы Вячеслава Володина о QR-кодах, опубликованный им на странице в Telegram, по состоянию на понедельник, 6 декабря, набрал уже миллион просмотров и 721 тысячу комментариев.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в среду, 24 ноября, опубликовал пост в Telegram по поводу законопроекта о введении QR-кодов для пользования транспортом и посещения общественных мест. Парламентарий предложил россиянам оставить свое мнение в комментариях. «Вечерняя Москва» почитала и проанализировала комментарии сторонников и противников новой меры.

27 ноября Володин сообщил, что намерен организовать работу по изучению всех комментариев, которые он получил от россиян по поводу законопроекта о введении кодов.

12 ноября правительство России внесло в Госдуму законопроекты о введении QR-кодов для пользования транспортом и посещения общественных мест до 1 июня 2022 года. Первый документ предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением QR-кода, документа о перенесенной болезни или справки о медотводе.