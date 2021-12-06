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Пентагон заявил, что самолет-разведчик США не создавал угрозу российскому лайнеру

Юлия Курганова

Политика
Пентагон заявил, что самолет-разведчик США не создавал угрозу российскому лайнеру
Фото: Минобороны РФ

Маневры самолета-разведчика Соединенных Штатов не создавали угрозу для российского пассажирского лайнера над Черным морем. Об этом сказал пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. Он назвал ситуацию «легко разрешимой».

— Не было такой опасности, не было небезопасных и непрофессиональных маневров, уж, конечно, не со стороны американских военных. Эта была ситуация, которую легко разрешили при помощи здравого смысла и рутинных процедур контроля воздушного движения. Наши русские друзья гиперболизируют, говоря об инциденте, которого не было, — заявил пресс-секретарь.

Он отметил, что ситуации, когда два самолета оказываются на одной высоте, происходят регулярно по всему миру, сообщает РИА Новости.

5 декабря Захарова раскритиковала США из-за действий ВВС над Черным морем. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что гражданская авиация была подвергнута угрозам из-за действий ВВС США.

4 декабря СМИ сообщили, что пассажирский самолет, который выполнял рейс из Тель-Авива в Москву, изменил направление из-за риска столкновения с военным самолетом США над водами Черного моря. Расстояние между самолетами по вертикали составляло менее 20 метров.

В итоге гражданский борт снизился на 500 метров и начал лететь по более безопасному эшелону. Американский самолет-разведчик пересекал установленные границы гражданской авиации и сблизился с судном Airbus.

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