Эксперт объяснил, как правильно подготовить елку к переносу в квартиру

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Зимой елку перед тем, как заносить ее домой, лучше подготовить к резкому перепаду температур. Это можно сделать, оставив на некоторое время дерево в подъезде или на балконе. Такой совет в беседе с «Вечерней Москвой» дал представитель онлайн-магазина по продаже елок Владислав Пухарев.

По словам специалиста, в некоторых случаях елку можно безбоязненно заносить с улицы в квартиру.

— Все зависит от погоды: если до минус десяти градусов, то в какой-то подготовке нет необходимости. Елка и так мягкая, особенно, если вы взяли ее в интернет-магазине и вам ее привезли со склада, то в этом вообще смысла нет, — рассказал собеседник «ВМ».

В ситуации, когда елка приобретается на елочном базаре в мороз, надо действовать по-другому, отметил эксперт. Дерево лучше занести в подъезд или на балкон, оставив там на два-три часа.

Специалист заметил, что это поможет вернуть веткам гибкость.

— Иначе, когда вы ее будете распаковывать, она может поломаться. Когда она оттает, ветки и иголки снова расправятся и станут гибкими, вы сможете установить ее, не сломав, — рекомендовал собеседник «ВМ».

Эксперт обратил внимание на то, что перевозить елку на автомобиле в мороз также нужно правильно. В частности, не стоит загибать макушку дерева, иначе она может сломаться, заключил Пухарев.