Московские школьники примут участие в VI Международной олимпиаде мегаполисов

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Школьники Москвы примут участие в VI Международной олимпиаде мегаполисов, основные туры которой пройдут 7 и 9 декабря. Об этом во вторник, 7 декабря, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Всего в олимпиаде примут участие школьники более чем из 30 городов всего мира. В московскую команду входят восемь участников, отобранные на основании достижений на всероссийской и международных олимпиадах.

— Столичные школьники имеют уникальные возможности проявить свой талант и дойти до олимпиад самого высокого уровня. В этом им помогает в том числе обучение в предпрофессиональных классах, например в инженерных или ИТ-классах, — рассказала Ракова.

Ракова напомнила, что олимпиада мегаполисов проходит ежегодно с 2016 года. В ней принимают участие медалисты состязаний самого высокого уровня. В этом году соревнования пройдут в распределенном формате: участники будут выполнять задания, не покидая своих стран. В ходе олимпиады проверят их знания по четырем предметам: математике, информатике, химии и физике. Таким образом, на каждую дисциплину будет приходиться по два человека.

Итоги олимпиады подведут 13 декабря, в тот же день состоится торжественная церемония закрытия в онлайн-формате, передает официальный сайт мэра Москвы.

7 декабря завершается прием заявок на пятый сезон Всероссийской студенческой олимпиады «Я — профессионал» — одного из флагманских проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Сам отборочный этап пройдет с 10 по 26 декабря в режиме онлайн. Всего на олимпиаде представлены 72 направления, участвовать можно сразу в нескольких.