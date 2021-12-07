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Невролог назвала эффективное средство для борьбы с зимней депрессией

Ирина Игнатенко

Общество
Невролог назвала эффективное средство для борьбы с зимней депрессией
Фото: Pexels

Зимняя хандра — это сезонное расстройство, оно возникает из-за дефицита солнечного света, с которым сталкивается большая часть жителей России. Справиться с данным состоянием можно без использования лекарственных препаратов и обойтись светотерапией. Об этом рассказала невролог Айша Магомедова.

— Достаточно купить лампу с дневным освещением, которая излучает в большом количестве свет, — посоветовала специалист в комментарии ФАН.

Магомедова подчеркнула, что человеку в зимнее время необходимо продлить световой день. Кроме лампы можно применить специальные очки с имитацией солнечного света. Их можно носить около часа, и человек на целый день зарядится энергией.

17 октября диетолог и гастроэнтеролог Светлана Незванова рассказала, каким образом составить рацион зимой, чтобы получить самые нужные организму в холодную погоду витамины.

До этого эксперты назвали виды чая, которые помогут справиться с зимней хандрой. Полезным для здоровья является рябиновый чай. В его состав входят сушеные цветки зверобоя и красного клевера. Также полезно пить отвар из шиповника.

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