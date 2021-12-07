Музей Победы открыл онлайн-выставку новогодних открыток

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Музей Победы представляет выставку новогодних открыток, присланных на международный конкурс «Нарисуй «Елку Победы». Экспозицию можно бесплатно посмотреть на сайте организации.

Зрители увидят около 15 тысяч рисунков, присланных из всех регионов России, а также Белоруссии, Казахстана, Украины, Узбекистана.

На рисунках изображено как украшали елку во время войны, как делали для нее игрушки, как встречали Новый год, что дарили на праздник. Работы выполнены в разной технике — акварель, гуашь, тушь. Некоторые участники дополнили рисунки короткими рассказами.

Интернет-пользователи смогут проголосовать за понравившиеся работы в пяти возрастных категориях. Онлайн-голосование продлится до 13 декабря. Итоги конкурса будут подведены 14 декабря, а 23 декабря пройдет торжественная церемония награждения, во время которой лауреаты смогут стать участниками новогоднего квеста «Елка Победы».

Посмотреть выставку можно бесплатно на сайте музея, сообщает пресс-служба организации.

В музее «Садовое кольцо» 3 декабря открылась выставка «Новогодняя сказка в зимнем лесу». Посетители увидят акварельные произведения искусства художницы Анастасии Куровой на тему русской зимы. Красив зимний лес, когда вся природа играет своими красками. Художник воспевает красоту зимы на рассвете, ночью, при теплом закатном солнце и днем, когда снег особенно слепит своей белизной.

А Дарвиновский музей покажет выставку «Где растут шишки?», которая расскажет о значении шишек не только в человеческой культуре и быту, но и в развитии жизни на нашей планете. Посетители увидят шишки разнообразных форм и размеров, а также узнают интересные факты и полезные кулинарные рецепты, старинные гравюры и фотографии.