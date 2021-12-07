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Трамп назвал переговоры Путина и Байдена «неравным матчем» для Вашингтона

Полина Долганова

В мире
Трамп назвал переговоры Путина и Байдена «неравным матчем» для Вашингтона
Фото: Whitehouse

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал предстоящие переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена «неравным матчем» для Белого дома.

— Это не тот матч, который вообще следовало допускать. Все равно что выставить «Патриотов Новой Англии» против школьной команды, — заявил политик в эфире телеканала Newsmax.

По его словам, несмотря на позитивный диалог с российской стороной, его политика в отношении РФ и Китая была жестче, нежели сейчас можно наблюдать у Байдена.

Видеозвонок президентов РФ и Соединенных Штатов Владимира Путина и Джо Байдена запланирован на 18:00 по московскому времени во вторник, 7 декабря. Он будет проходить в закрытом для СМИ режиме.

Накануне Белый дом подтвердил планы проведения во вторник, 7 декабря, разговора по видеосвязи между президентом США Джо Байденом и российским лидером Владимиром Путиным.

Единственный на данный момент саммит с участием Путина и Байдена прошел в Женеве 16 июня. Первые переговоры политических лидеров, проходившие в узком составе за закрытыми дверями, завершились по истечении двух часов.

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