Трамп назвал переговоры Путина и Байдена «неравным матчем» для Вашингтона
Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал предстоящие переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена «неравным матчем» для Белого дома.
— Это не тот матч, который вообще следовало допускать. Все равно что выставить «Патриотов Новой Англии» против школьной команды, — заявил политик в эфире телеканала Newsmax.
По его словам, несмотря на позитивный диалог с российской стороной, его политика в отношении РФ и Китая была жестче, нежели сейчас можно наблюдать у Байдена.
Видеозвонок президентов РФ и Соединенных Штатов Владимира Путина и Джо Байдена запланирован на 18:00 по московскому времени во вторник, 7 декабря. Он будет проходить в закрытом для СМИ режиме.
Накануне Белый дом подтвердил планы проведения во вторник, 7 декабря, разговора по видеосвязи между президентом США Джо Байденом и российским лидером Владимиром Путиным.
Единственный на данный момент саммит с участием Путина и Байдена прошел в Женеве 16 июня. Первые переговоры политических лидеров, проходившие в узком составе за закрытыми дверями, завершились по истечении двух часов.