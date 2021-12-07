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Народный календарь. Как правильно начинать важное дело 8 декабря

Анна Михалюк

Общество
Народный календарь. Как правильно начинать важное дело 8 декабря
Метель в Москве / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

8 декабря чтят память Климента I, апостола от семидесяти, который широко почитался в Древней Руси. В православии он почитается как один из первых христианских религиозных ораторов, проводивших проповеди на северных территориях Причерноморья, которые впоследствии стали землями Киевской Руси.

В народе день называли Клим Холодный, потому что к этому времени становилось очень холодно, шел снег и дул северный ветер. Люди говорили, что с этого дня начинается суровая зима. Крестьяне 8 декабря трудились на голодный желудок, не завтракая. Считая, что после еды снизится трудоспособность. Согласно поверью, любое важное дело в этот день следует начинать натощак.

Из дома старались без надобности не выходить, так как боялись встретиться с волками, которые близко подходят к человеческому жилищу. Особенно старались не покидать родные стены в темное время суток. Время коротали за разными ремеслами.

Приметы погоды:

Если идет снег, то лето будет дождливым.

Если много снега на земле лежит, то год урожайным будет.

Петухи рано утром кричат — к потеплению.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Как правильно начинать важное дело 8 декабря

Именины отмечают: Николай, Григорий, Климент, Павел, Александр, Кузьма, Ярослав, Василий, Петр, Иларион

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