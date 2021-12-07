Глава ЦРУ признался, что поседел из-за работы в России

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Глава ЦРУ Уильямс Бернс во вторник, 7 декабря, признался, что поседел за то время, пока работал в России.

По его словам, во время работы послом в Москве у него образовалась «большая часть седины».

Бернс работал послом Соединенных Штатов в РФ в период с 2005 по 2008 год.

— Остальная часть моей седины связана с переговорами с иранцами, особенно с секретными переговорами в 2013 году, — цитирует Бернса издание Wall Street Journal.

СПРАВКА «ВМ»

Иран совместно с пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН (Россия, США, Франция, Великобритания, Китай) и ФРГ подписал всеобъемлющий план действий в 2015 году. В его рамках Тегеран обязался ограничить ядерную программу, а также временно отказаться от закупки и продажи вооружений. Взамен с Ирана должны были снять все санкции.

В 2018 году экс-президент США Дональд Трамп решил выйти из соглашения и вернуть американские санкции в отношении Ирана. После этого договоренность фактически перестала существовать.

6 апреля 2021 года в Вене началось заседание совместной комиссии Ирана и международной «пятерки». По результатам очного заседания двум рабочим группам экспертов поручили определить конкретные меры, которые должны быть приняты США и Ираном для восстановления полного выполнения СВПД.