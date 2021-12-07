Более 100 проектов межевания жилых кварталов утвердили в Москве в 2021 году

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Россия, Москва, Новомосковский административный округ Карта всех событий

В 2021 году в Москве разработали и утвердили 101 проект межевания жилых кварталов за счет городского бюджета. Общая их площадь составила 600 гектаров. Об этом 7 декабря сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Уточняется, что границы земельных участков определены для 585 многоквартирных домов в 11 административных округах столицы, жители которых теперь могут сформировать землю в общую долевую собственность. Схема оформления проходит в три этапа: межевание квартала, где расположен дом, постановка на кадастровый учет участка и регистрация прав общей долевой собственности. После этого у каждого собственника помещений автоматически появляется право общей долевой собственности на этот участок.

Владимир Ефимов добавил, что всего в Москве утверждено уже порядка 4,1 тысячи проектов общей площадью более 50,5 тысячи гектаров.

— После постановки земельных участков на кадастровый учет собственники помещений в этих домах смогут зарегистрировать права общей долевой собственности и использовать земельные участки по своему усмотрению — обустроить на них парковку, спортивную площадку или место для выгула домашних питомцев, — рассказал заммэра.

Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что больше всего проектов межевания территорий было утверждено в Троицком и Новомосковском Административных Округах (ТиНАО). Там утвердили 22 проекта общей площадью 173 гектара. Кроме того, 19 проектов было утверждено в Северном административном округе и 14 – на Востоке Москвы, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

До этого, 3 декабря, Владимир Ефимов заявил, что контроль и профилактическая работа столичной Госинспекции по недвижимости помогли снизить в городе число незаконных построек в 18 раз за последние девять лет. Он отметил, что в 2021 году специалисты выявили всего 35 новых случаев самостроя. Аналогичный показатель в 2012 году составил 638.