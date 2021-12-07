Грузовик врезался в ограждение на 35-м километре внешней стороны МКАД

Фото: Пресс-служба ГИБДД

Россия, Москва, МКАД, 35-й километр Карта всех событий

Водитель грузовика не справился с управлением и совершил наезд на ограждение на 35-м километре внешней стороны МКАД. Об этом во вторник, 7 декабря, сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД.

Находившиеся поблизости сотрудники ведомства помогли водителю.

— Сотрудники ГИБДД ЮЗАО обеспечили безопасность в месте происшествия и остановили другой большегруз, который вытянул «коллегу» из западни, — говорится в сообщении ведомства.

Также в ГИБДД призвали водителей быть предельно внимательными на дорогах и по возможности отказаться от поездок из-за неблагоприятных погодных условий.

Видео: Пресс-служба ГИБДД

Вечером 6 декабря на Ленинградском шоссе у дома 63 водитель автомобиля «Форд» сбил насмерть женщину. Инцидент произошел на крайней левой полосе движения, женщина успела перелезть через разделительное ограждение.

Статистика ГИБДД

На прошлой неделе в столице произошло 174 ДТП, в которых пять человек погибли и еще 191 получил ранения разной степени тяжести. Среди пострадавших — 15 детей.

Наиболее частый вид ДТП — наезд на пешеходов (74 случая). При этом почти половина таких дорожных происшествий произошли вне пешеходного перехода. На втором месте антирейтинга наиболее частых видов аварий — столкновение транспортных средств (68). На третьем месте — наезд на стоящий транспорт (8) и наезд на препятствие (6).

Самым аварийным днем минувшей недели стал понедельник. В этот день произошло 34 ДТП, в которых один человек погиб и еще 35 пострадали.