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Правительство выделит регионам дополнительные средства на ремонт дорог

Полина Долганова

Общество
Правительство выделит регионам дополнительные средства на ремонт дорог
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Правительство Российской Федерации дополнительно выделит регионам средства на строительство и ремонт дорог. Об этом во вторник, 7 декабря, сообщили в Telegram-канале кабмина.

Так, более 1,8 миллиарда рублей будет направлено в Татарстан на возведение Вознесенского тракта в Казани. До конца 2021 года степень его готовности должна составить 17 процентов.

Кроме того, свыше 1,2 миллиарда рублей направят в Оренбургскую область на ремонт улиц в населенных пунктах.

Еще 5,2 миллиарда рублей отправятся в 23 разных субъекта РФ. В это число войдут, например, Пензенская, Ярославская, Тульская, Воронежская и Курганская области, подытожили в правительстве.

30 ноября в России утвердили транспортную стратегию до 2030 года с прогнозом на 2035 год. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В качестве основных целей развития российской транспортной индустрии в документе числятся такие пункты, как развитие внутреннего туризма, транспортная доступность территорий, повышение мобильности граждан и оперативное внедрение новых технологий.

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