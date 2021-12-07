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Столичные врачи за сутки вылечили еще 2969 пациентов от COVID-19

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Столичные врачи за сутки вылечили еще 2969 пациентов от COVID-19
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Московские врачи за минувшие 24 часа вылечили еще 2969 человек от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперштабе Москвы во вторник, 7 декабря.

Таким образом за весь период пандемии коронавируса в столице полностью выздоровели после перенесенной болезни 1 795 940 пациентов.

Столичные врачи за сутки вылечили еще 2969 пациентов от COVID-19 Фото: Оперштаб

За последние сутки в Москве зарегистрировали 2573 новых случая заболевания COVID-19. Число госпитализированных пациентов составило 896, а подключенных к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) — 553. Еще 94 человека скончались, говорится в сообщении.

Столичные врачи за сутки вылечили еще 2969 пациентов от COVID-19

3 декабря мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что высокая доступность медицинской помощи позволяет Москве продолжать жить нормальной жизнью, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции. По его словам, в настоящее время более 36 тысяч медицинских работников и специалистов стоят на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией в Москве. При этом в столице остается необходимое количество врачей, чтобы оказывать экстренную и плановую помощь пациентам с другими заболеваниями.

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