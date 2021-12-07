Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

СМИ: Бывшего главу Калининского района задержали в Петербурге

Полина Долганова

Происшествия
СМИ: Бывшего главу Калининского района задержали в Петербурге
Фото: moscow-live

Экс-главу Калининградского района Ивана Громова задержали в Санкт-Петербурге по делу о мошенничестве. Об этом во вторник, 7 декабря, сообщил источник в силовых структурах.

Иван Громов, который ранее возглавлял Петроградский район, занял пост главы администрации Калининградского района в ноябре 2021 года. 6 декабря он уволился по собственной инициативе.

По данным СМИ, его увольнение могло быть связано с некомпетентной уборкой снега в городе, передает РИА Новости.

7 декабря стало известно, что на заместителя главы Владивостока завели административное дело по факту ненадлежащей очистки города после сильного снегопада. По данным прокуратуры Приморья, в результате проверки правоохранителям удалось выявить более 125 участков дорог, которые были плохо убраны после сильных осадков. Это может свидетельствовать о ненадлежащей подготовке и некомпетентной организации работ соответствующих предприятий в период холодов.

По итогам проверки в отношении замглавы города было возбуждено дело об административном нарушении по статье «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог».

Читайте также:
Мошенничество Задержания Санкт-Петербург
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Карманов
Руслан Карманов

Зачем нам нужен Fan ID?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Качественно изданная книга — это всегда добросовестный труд многих людей

Евгений Стружак
Евгений Стружак

Город равных возможностей

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Зачем Эрдогану быть миротворцем

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Десять банок зеленого горошка

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Бумажные деньги нам еще пригодятся

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Наш конкурс стал народным

Все мнения
О проекте