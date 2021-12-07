СМИ: Бывшего главу Калининского района задержали в Петербурге

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Экс-главу Калининградского района Ивана Громова задержали в Санкт-Петербурге по делу о мошенничестве. Об этом во вторник, 7 декабря, сообщил источник в силовых структурах.

Иван Громов, который ранее возглавлял Петроградский район, занял пост главы администрации Калининградского района в ноябре 2021 года. 6 декабря он уволился по собственной инициативе.

По данным СМИ, его увольнение могло быть связано с некомпетентной уборкой снега в городе, передает РИА Новости.

7 декабря стало известно, что на заместителя главы Владивостока завели административное дело по факту ненадлежащей очистки города после сильного снегопада. По данным прокуратуры Приморья, в результате проверки правоохранителям удалось выявить более 125 участков дорог, которые были плохо убраны после сильных осадков. Это может свидетельствовать о ненадлежащей подготовке и некомпетентной организации работ соответствующих предприятий в период холодов.

По итогам проверки в отношении замглавы города было возбуждено дело об административном нарушении по статье «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог».