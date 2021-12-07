День Героев Отечества отметят в филиале Музея Победы 

Фото: Музей Победы

г. Красногорск, ул. Народного Ополчения, 15 Карта всех событий

Красногорский филиал Музея Победы 8 декабря приглашает посетителей на торжественное мероприятие «Герои Отечества. Возвращая память», приуроченное ко Дню Героев Отечества.

— Герои нашей страны защищали и спасали от врага не только свою землю, и об этом, особенно сегодня, не следует забывать, — отметила заведующая Красногорским филиалом Музея Победы Маргарита Иващенко.

Гости музея услышат о подвигах Героев Советского Союза, уроженцах Красногорска Павле Головкине и Сергее Елизарове. Выступит офицер спецназа, Герой России Анатолий Корабенков.

О мужестве наших бойцов расскажет автор книги «Советские партизаны в Италии» Эккли Массимо. Атташе по вопросам обороны Италии Роберто Ванначчи вручит медаль «Гарибальдийская звезда» бойцу итальянского Сопротивления 96-летнему ветерану Николаю Орлову.

На концерте прозвучат российские и итальянские патриотические песни.

Участие в мероприятии по билетам, сообщает пресс-служба Музея Победы.

Музей Героев Советского Союза и России 11 декабря зовет горожан на праздник «День Героев Отечества». Старт программе даст обзорная экскурсия по основной экспозиции «На встречу с героями». Экскурсанты вспомнят героев-фронтовиков Великой Отечественной и неизвестных героев объявленных и необъявленных войн XX века.

В этот же день праздничная программа пройдет в Бородинской панораме. В «Рекрутском депо» ребята узнают, как была устроена русская армия, как служилось русскому солдату в 1812 году, какое снаряжение имел пехотинец для военного похода.