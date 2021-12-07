Эксперт по питанию объяснила, почему опасно худеть к Новому году

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Эксперт по питанию, натуропат Наталья Пахолюк рассказала, почему не стоит худеть за короткий срок до праздника или важного мероприятия. По ее словам, это может привести к проблемам со здоровьем.

Она отметила, что у многих женщин периодически возникает идея срочно сбросить лишние килограммы. Эта идея становится задачей, не подкрепленной знаниями об особенностях организма и здоровья.

— Любой процесс похудения, который влечет за собой дефицит в питании, энергии и микроэлементах, погружает организм в стресс, это не проходит бесследно, — отметила она в комментарии ФАН.

Если человек ставит перед собой задачу прийти в форму, нужно сначала проанализировать метаболические процессы, отечность, выявить проблемы в работе кишечника или других органов.

Пахолюк добавила, что человек может похудеть за короткий срок, но это приведет к ряду проблем: волосы станут тусклыми и ломкими, ухудшится качество кожи, будет нарушена гормональная система.

Эксперт посоветовала начать с настройки метаболических процессов, режима питания и воды, и тогда в организме не будет задерживаться лишнее ни в Новый год, ни после него.

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