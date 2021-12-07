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Житель столицы едва не лишил глаза оппонента в ходе бытовой ссоры

Анастасия Колоскова

Происшествия
Житель столицы едва не лишил глаза оппонента в ходе бытовой ссоры
Фото: moscow-live
Россия, Москва, улица Адмирала Лазарева, 38 Карта всех событий

Безработный житель столицы едва не лишил глаза оппонента, ударив его по лицу. Об этом во вторник, 7 декабря, «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, в одной из квартир в доме 38 по улице Адмирала Лазарева между двумя мужчинами разгорелся конфликт. В ходе ссоры один из них ударил другого кулаком в лицо, однако попал по очкам. В итоге разбившиеся стекло серьезно повредило глаз пострадавшему.

Потерпевший самостоятельно обратился в медицинское учреждение, где врачи поставили ему диагноз «проникающее ранение левого глаза». По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Позже, подозреваемого задержали. Им оказался 25-летний неработающий местный житель.

До этого источник в экстренных службах сообщил о том, что 24-летний житель Подмосковья попытался прибить свое достоинство к брусчатке на Красной площади. По словам собеседника «ВМ», инцидент произошел 6 декабря примерно в 23:30. Молодой человек скинул с себя часть одежды и попытался повторить перформанс Павленского, но его задержали сотрудники полиции.

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