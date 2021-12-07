Диетолог посоветовал людям с лишним весом есть меньше мандаринов и хурмы

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При излишней массе тела и сахарном диабете следует ограничить употребление мандаринов и хурмы. Об этом рассказал доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург.

Он отметил, что данные фрукты содержат много сахара, что негативно влияет на состояние здоровья человека.

— Все-таки и хурма, и мандарины содержат большое количество сахара. При ожирении, при сахарном диабете, особенно второго типа, злоупотреблять мандаринами нежелательно, — заявил специалист.

Гинзбург добавил, что мандарины также следует есть в умеренном количестве тем, кто страдает заболеваниями желудочно-кишечного тракта. В этом случае необходимо добавлять в рацион этот фрукт, учитывая индивидуальную непереносимость.

— Например, если после употребления мандаринов усиливаются боли в желудке (или появляются), значит, в период обострения от них надо воздержаться или есть их после еды. Обычно обострение при гастрите или язвенной болезни непродолжительные, то есть довольно быстро они купируются. И уже при заживлении слизистой мандарины бывают даже показаны, потому что они стимулируют регенерацию слизистой, — цитирует агентство городских новостей «Москва» слова диетолога.

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