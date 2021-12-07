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«Взрывчатку изготовил сам»: появилось видео допроса подростка-анархиста, задержанного под Ярославлем

Илья Ашуров

Происшествия
«Взрывчатку изготовил сам»: появилось видео допроса подростка-анархиста, задержанного под Ярославлем
Фото: Вечерняя Москва

Задержанный со взрывчаткой в Ярославской области 16-летний подросток-анархист сам изготовил взрывное устройство. Это следует из видео допроса, которое оказалось в распоряжении «Вечерней Москвы».

— Принес взрывчатку… Изготовил сам… Я пиротехникой занимался (раньше — прим. «ВМ»), но там легально все было: фейерверки, — говорит подросток.

Он также заявил, что обрез тоже «сам сделал» и у него в комнате все еще хранятся компоненты взрывчатки.

Видео: Вечерняя Москва

Также в распоряжении «ВМ» оказались скриншоты переписки, которую подросток вел в одном из леворадикальных чатов в Telegram. В ней он называет себя «резко радикальным анархо-синдикалистом», а также просит средства для изготовления взрывчатки.

— Нет страха абсолютно ни в чем, кроме смерти. Нет. Я — волк-одиночка. Меня просто считают нигилистом, — пишет несовершеннолетний анархист.

Видео: Вечерняя Москва

Во вторник, 7 декабря, сотрудники ФСБ во взаимодействии с МВД и Росгвардией задержали учащегося одного из колледжей в Ярославской области. В отношении юноши правоохранители возбудили уголовные дела по статьям «Незаконное изготовление, хранение взрывчатых веществ» и «Незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов».

Известно, что парень вплоть до 5 декабря был участником секретных чатов в Telegram, где «агитировал пользователей принять участие в насильственных акциях против власти».

Для реализации плана молодой человек изготовил у себя дома в поселке Каменки взрывчатку, а также хранил охотничье ружье и боеприпасы, которые к настоящему моменту уже изъяты.

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