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Сергей Собянин выразил соболезнования семьям погибших при стрельбе в МФЦ

Анастасия Колоскова

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Сергей Собянин выразил соболезнования семьям погибших при стрельбе в МФЦ
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин принес соболезнования пострадавшим и семьям погибших в результате стрельбы в столичном МФЦ.

— Приношу соболезнования пострадавшим и семьям погибших. Врачи делают все возможное по оказанию помощи раненым, — написал глава города на своей странице в Twitter.

До этого стало известно, что в МФЦ «Рязанский» произошла стрельба, в результате которой, по предварительным данным, погибли два человека и несколько пострадали.

По информации источника «ВМ» в экстренных службах, в результате инцидента пострадали сотрудник МФЦ и посетитель. На месте работают оперативные службы.

Позже стало известно, что злоумышленника задержали.

Во вторник, 7 декабря, правоохранители задержали около школы № 1297 в Москве вооруженного 18-летнего молодого человека. Юношу вычислили сотрудники департамента образования в ходе мониторинга социальных сетей. В одном из комментариев подросток написал, что собирается устроить теракт в школе 7 декабря. Позже мать задержанного молодого человека заявила в беседе с «Вечерней Москвой», что его подставили.

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