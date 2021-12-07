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СМИ: В больнице умерла девочка, раненная при стрельбе в МФЦ «Рязанский»

Илья Ашуров

Происшествия
СМИ: В больнице умерла девочка, раненная при стрельбе в МФЦ «Рязанский»
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва
Россия, Москва, 1-я Новокузьминская улица, 10 Карта всех событий

В результате стрельбы в центре госуслуг на юго-востоке Москвы была ранена 10-летняя девочка, позже она скончалась в больнице. Об этом во вторник, 7 декабря, сообщают СМИ.

По данным телеканала «360», 10-летняя девочка скончалась в больнице от полученных в результате стрельбы повреждений. Таким образом, число жертв возросло до трех человек.

Позже СМИ сообщили, что Следственный комитет опроверг информацию о смерти ребенка.

Стрельба в МФЦ

Днем 7 декабря в центре госуслуг на 1-й Новокузьминской улице неизвестный открыл стрельбу. Изначально сообщалось о двух погибших. Позже мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил эту информацию, добавив, что еще три человека пострадали. Также он заявил, что нападавшего задержали.

— Приношу соболезнования пострадавшим и семьям погибших. Врачи делают все возможное по оказанию помощи раненым, — написал Собянин на своей странице в соцсети Twitter.

Позже стало известно, что стрелка задержал сотрудник полиции по вопросам миграции.

По данным СМИ, стрельбу в столичном МФЦ устроил 45-летний Сергей Г. Стрельбу он начал после того, как его попросили надеть медицинскую маску.

Старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова сообщила «Вечерней Москве», что следственный комитет возбудил уголовное дело по факту случившегося по двум уголовным статьям «Убийство двух и более человек» и «Незаконный оборот оружия».

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