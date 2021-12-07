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Белоруссия ответит на санкции введением продовольственного эмбарго

Виктория Сикерина

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Белоруссия ответит на санкции введением продовольственного эмбарго
Фото: facebook.com / belarusbyofficial / Оксана Манчук

Белорусские власти в ответ на санкции введут продовольственное эмбарго на продукцию из недружественных государств. Соответствующий комментарий к постановлению правительства республики «О применении специальных мер в отношении отдельных видов товаров» распространили в пресс-службе Совета министров Белоруссии во вторник, 7 декабря.

Ограничительные меры на ввоз товаров начнут действовать с 1 января 2022 года.

— Согласно принятому правительством решению, с 1 января 2022 года вводится продовольственное эмбарго в отношении широкого перечня товаров, произведенных в странах, реализующих дискриминационную политику и осуществляющих недружественные действия в отношении нашей страны, — передает ТАСС.

2 декабря Минфин Соединенных Штатов ввел новый пакет санкций в отношении Белоруссии. Он определяет 20 физических и 12 юридических лиц, а также три самолета как заблокированную собственность.

Фигуранты списка, как утверждается, способствовали незаконному ввозу мигрантов в ЕС и принимали участие в подавлении прав человека. Ведомство также ввело ограничения на операции с новыми выпусками суверенного долга Белоруссии на первичном и вторичном рынках.

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