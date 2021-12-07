Завершились переговоры Владимира Путина и Джо Байдена по видеосвязи

Фото: Администрация президента РФ / ТАСС

Президенты России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Джо Байден завершили переговоры по видеосвязи. Об этом сообщает РИА Новости.

Государственные лидеры начали переговоры в дистанционном формате в 18:00 7 декабря. Формат беседы определили как закрытый от журналистов. Отмечалось, что в ходе видеозвонка коллеги обсудят отношения США и России, в том числе стратегическую стабильность, киберсферу и региональные вопросы.

Во время онлайн-встречи Джо Байден заявил о желании встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в очном формате. Также президент США с улыбкой на лице отметил, что рад видеть коллегу.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин будет говорить со своим американским коллегой не на эмоциях, а исходя из национальных интересов своей страны. Однако, по его словам, в Кремле не ожидают никаких прорывов от предстоящих переговоров президентов. Разговор будет иметь рабочий характер.

Единственный на данный момент саммит с участием Путина и Байдена прошел в Женеве 16 июня. Первые переговоры политических лидеров, проходившие в узком составе за закрытыми дверями, завершились по истечении двух часов.