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Астрологи раскрыли знаки зодиака, представители которых отравляют жизнь окружающих

Виктория Сикерина

Общество
Астрологи раскрыли знаки зодиака, представители которых отравляют жизнь окружающих
Фото: Unsplash

Знак зодиакального круга способен не только предопределить судьбу человека и рассказать о его характере, но и показать, как он ведет себя при общении с другими людьми. Так, астрологи назвали три знака зодиака, представители которых чаще всего отравляют жизнь окружающих.

Во время беседы с Рыбами нередко возникает раздражение и даже агрессия. Такие люди быстро завоевывают доверие партнера или друга, а после используют это ради достижения собственных целей. Уже на второй день после знакомства представители данного знака будут обращаться за помощью и делать все, чтобы им не отказали. Однако в данном случае окружающим необходимо научиться говорить твердое «нет».

Коварные и опасные Скорпионы тоже могут превратить любую жизнь в сущий кошмар. Такие люди способны на предательство, подставу и ложь. Чаще всего они нечестны и агрессивны, что сказывается на эмоциональном состоянии других людей.

Трудолюбивые Девы в личном общении проявляют себя как изрядные критики. Им трудно угодить, из-за чего далеко не каждый человек сможет чувствовать себя комфортно рядом с представителями такого знака зодиака, пишет Пятый канал.

До этого победитель шоу «Битва экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа назвал главные особенности представителей разных знаков зодиакального круга.

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