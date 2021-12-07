Полицейские задержали подозреваемого в краже телефона на Киевском вокзале

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Россия, Москва, Киевский вокзал Карта всех событий

На Киевском вокзале в Москве полиция оперативно раскрыла кражу телефона у пассажира. Транспортные полицейские установили подозреваемого с помощью камер видеонаблюдения и задержали его в соседнем зале ожидания. Об этом в понедельник, 6 декабря, «Вечерней Москве» сообщила представитель линейного отдела МВД России на станции Москва-Киевская по взаимодействию со СМИ, капитан полиции Александра Маклакова.

В дежурную часть на станции Москва-Киевская с заявлением обратился гражданин и сообщил, что в зале ожидания Киевского вокзала у него пропал мобильный телефон.

Сотрудники транспортной полиции тут же просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили подозреваемого в присвоении имущества заявителя. На камерах видно, как мужчина подсаживается к спящему пассажиру, похищает гаджет и покидает зал.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции «по горячим следам» задержали подозреваемого — 37-летнего гражданина без определенного места, не успевшего покинуть вокзал. Похищенное изъято.

В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ведется расследование.

7 декабря стало известно, что молодой человек похитил 16 ноутбуков из офиса на севере Москвы. Полиция задержала 22-летнего молодого человека, который подозревается в совершении преступления. Кража ноутбуков из офиса частной компании на Ленинградском проспекте произошла еще 22 ноября, однако их пропажу заметили только 6 декабря после инвентаризации. Представители организации обратились с соответствующим заявлением в полицию. По их словам, стоимость похищенного превысила 1,6 миллиона рублей.