В Кремле назвали преобладающую тему переговоров Путина с Байденом

Фото: Администрация президента РФ

Преобладающей темой в онлайн-переговорах президентов РФ и Соединенных Штатов Владимира Путина и Джо Байдена стала украинская проблематика и отсутствие прогресса в реализации Минских соглашений. Об этом сообщается во вторник, 7 декабря, на сайте Кремля.

Отмечается, что Путин «на конкретных примерах проиллюстрировал деструктивную линию Киева, направленную на полный демонтаж минских договоренностей». Также он выразил серьезную озабоченность по поводу провокационных действий Киева против Донбасса.

Байден заявил о беспокойстве в связи с ситуацией на Украине и пригрозил санкциями в случае военной эскалации со стороны России. Лидер Соединенных Штатов призвал РФ урегулировать ситуацию на Украине и поддержал территориальную и национальную целостность страны.

Встреча проходила по спецканалу видеосвязи. В Кремле рассказали, что эта линия была создана еще при предыдущих администрациях, но использовалась в первый раз. Журналистам показали первые кадры общения политиков, далее встреча проходила в закрытом формате.

Путин вышел на связь с Байденом из своей резиденции в Сочи. Российский лидер прибыл туда из Нью-Дели, где находился с визитом. Текущий контакт президентов — пятый с момента вступления Байдена в должность. Нынешняя беседа продлилась два часа.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.