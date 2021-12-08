Врачи назвали пять ранних симптомов диабета

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Врачи напомнили, что диабет является серьезным заболеванием и симптомы могут сильно варьироваться. Они назвали ранние симптомы болезни, на которые следует обратить внимание.

Так, диабет может вызвать затруднения при фокусировке зрения, то есть человек будет видеть затуманенную картинку. По словам медиков, высокий уровень глюкозы в крови и высокое кровяное давление могут привести к серьезному повреждению кровеносных сосудов, которые важны для глаз, поскольку они снабжают кровью светочувствительную сетчатку. Это может привести к состоянию, называемому диабетической ретинопатией, а также может вызвать другие проблемы, такие как катаракта и глаукома.

Частое мочеиспускание тоже может указывать на развитие диабета. Среднестатистическому человеку нужно помочиться примерно четыре-семь раз за сутки. А люди с диабетом, как правило, нуждаются в гораздо большем количестве походов в туалет, так как организм не поглощает глюкозу так много, как следовало бы. Это заставляет почки выделять больше мочи.

Необходимость чаще пользоваться туалетом вызовет сильную жажду, так как организм удерживает меньше жидкости. Эти два симптома, по сути, работают в тандеме, отметили врачи. Недостаток удерживаемой воды также может вызвать сухость во рту, что снова вызовет чувство жажды.

Зуд или сухость кожи тоже могут указывать на диабет. Из-за частого мочеиспускания организм менее способен удерживать жидкость, это может вызвать ощущение сухости и зуда на коже. Но на самом деле все дело в недостатке влаги в кожном барьере. И это ключевой признак того, что человек является диабетиком, сообщили специалисты.

Кроме того, частая или постоянная усталость тоже является ранним признаком болезни. Врачи объяснили, что организм преобразует потребляемую пищу в глюкозу, чтобы обеспечить энергией человека, но для этого требуется достаточное количество инсулина. Поскольку у диабетиков меньше инсулина, этот процесс затруднен, а это означает, что человек часто чувствует себя вялым, сообщается на портале Express.

Ученые рассказали о продукте, который снижает уровень сахара в крови. Они выяснили, что яблочный уксус положительно влияет на здоровье и снижает уровень сахара. Исследователи разделили 70 пациентов с диабетом второго типа на две группы. Первая употребляла по двадцать миллилитров яблочного уксуса каждый день в течение восьми недель. Эксперты отметили, что при ежедневном употреблении яблочного уксуса натощак значительно улучшается уровень сахара в крови.