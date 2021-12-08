Оборонный бюджет США включает четыре миллиарда долларов на военное сдерживание РФ

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В оборонный бюджет Соединенных Штатов включены четыре миллиарда долларов на военное сдерживание России. Такие данные указаны в законопроекте по бюджету.

В документе сообщается, что законопроект включает четыре миллиарда долларов на Европейскую инициативу сдерживания (EDI) и дополнительные инвестиции для целей EDI, что по оценкам выше на 569,8 миллиона, чем запрос Белого дома, сообщает РИА Новости.

Законопроект должен пройти утверждение в палате представителей и сенате, прежде чем его подпишет президент США Джо Байден.

В конце ноября СМИ сообщали, что Байден планирует убрать санкции против «Северного потока — 2» из бюджета. Госсекретарь Энтони Блинкен и другие высокопоставленные сотрудники Белого дома общались с рядом конгрессменов и призывали их отменить поправки к оборонному бюджету на 2022 год с санкциями против компаний, которые участвуют в проекте.

23 сентября, Конгресс США поддержал ужесточение санкций в отношении госдолга России. Поправка, внесенная конгрессменом Брэдом Шерманом, будет включена в оборонный бюджет. Она предполагает запрет в любой валюте облигаций, выпущенных Банком России, ФНБ и Федеральным казначейством России со сроком погашения более 14 дней. Новая мера окажет незначительное влияние на способность России получать средства на мировых рынках, подчеркнули в палате. Но, по словам ее представителей, санкции нанесут серьезный ущерб деятельности американских компаний в стране.