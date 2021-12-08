Синоптики сообщили москвичам о погоде 8 декабря

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

В среду, 8 декабря, столичный регион будет находиться на периферии антициклона. При облачной погоде с прояснениями местами ожидается небольшой снег.

Максимальная температура воздуха в Москве составит минус 6–4 градуса. В Подмосковье температура ожидается на уровне 9–14 градусов мороза.

Ветер будет дуть северный со скоростью 5–10 метра в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 752 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 85 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что в столичном регионе, несмотря на небольшие колебания метеопараметров, погода будет благоприятная. Температура воздуха в пределах нормы, атмосферное давление и содержание кислорода в приземном слое воздуха близки к климатическим значениям.

Для многих жителей столицы, для людей не зависимых от изменений погоды — это комфортные внешние условия, которые не являются причиной острых погодообусловленных недомоганий. Но перепады температуры и высокая влажность воздуха могут оказывать негативное влияние на самочувствие и провоцировать обострения заболеваний суставов и органов дыхания, а также высока вероятность роста острых простудных заболеваний. Следует избегать переохлаждения и находиться в местах скопления людей, применять при необходимости лечебно-профилактические средства рекомендованные врачом.

Во вторник, 7 декабря, прирост осадков в Москве в результате снегопада достиг 12 сантиметров. К вечеру выпадение снега в городе завершилось. Столбики термометров установились на отметке 0 градусов.