Лечебно-диагностический комплекс инфекционной больницы № 1 достроен наполовину

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

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Лечебно-диагностический комплекс инфекционной клинической больницы № 1 построен наполовину. Об этом 8 декабря сообщил заместитель руководителя Департамента здравоохранения города Москвы Алексей Сапсай.

По его словам, этажность комплекса из трех корпусов общей площадью 96,5 тысячи квадратных метров вариативная: один корпус будет четырехэтажным, другие два — семиэтажными. Все три корпуса объединены подземным пространством и надземными переходами.

— На данный момент строители уже возвели монолитные конструкции трех корпусов, выполнили кладку наружных стен, провели работы по устройству дренажной и внутренней канализаций, утеплению фасадов, а также завершили кровельные работы, — рассказал Сапсай.

Сейчас строители занимаются монтажом ветопрозрачных перегородок, лифтов, а также внутренних и наружных инженерных систем.

В четырехэтажном корпусе планируется обустроить гепатологический центр с дневным стационаром для оказания специализированной медицинской помощи пациентам с вирусными гепатитами. В обоих семиэтажных корпусах расположатся инфекционные отделение и блок. Кроме того, в комплексе установят 546 одноместных мельцеровских боксов.

Открытие центра намечено на 2023 год, уточняется на официальном сайте мэра Москвы.

До этого, 3 декабря, заммэра Андрей Бочкарев рассказал, что комплексное развитие городских территорий — одна из главных составляющих сбалансированного развития города и формирования комфортной среды. С начала текущего года в Москве также ввели в эксплуатацию 10 объектов системы здравоохранения, 17 спортивных комплексов и два культурных учреждения. За прошедшие месяцы 2021 года в Москве возвели 78 объектов социальной инфраструктуры.