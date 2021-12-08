Комплексное благоустройство в 674 дворах провели в Подмосковье за год

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В Московской области в этом году провели комплексное благоустройство в 674 дворах. Масштабные работы по приведению в порядок дворовых территорий ведутся в регионе на протяжении семи лет, сообщает портал «Подмосковье сегодня».

Всего за это время привели в порядок около 9 000 дворовых территорий.

В 2021 году в муниципалитетах установили 378 новых детских комплексов, а также обновили 112 имеющихся. Также было установлено более 2,7 тысячи новых осветительных приборов. Кроме того, уложили полтора миллиона квадратных метров асфальтового покрытия.

Во дворах появилось почти 400 новых информационных стендов, более 2,1 тысячи скамеек.

Также было проведено озеленение территорий. За год было высажено свыше 4,3 тысячи саженцев деревьев и кустарников.

На следующий год в регионе запланировано благоустройство 1347 дворов.

До этого сообщалось, что высадка деревьев стартовала в парке «Яуза» на северо-востоке Москвы. Создание парковой территории вдоль реки Яузы — самый крупный проект благоустройства в городе. Общая площадь работ составит свыше 350 гектаров.