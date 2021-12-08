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Сенатор назвал популистским ходом предложение ограничить продажу алкоголя на Новый год

Ирина Игнатенко

Общество
Сенатор назвал популистским ходом предложение ограничить продажу алкоголя на Новый год
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктор Кресс считает, что предложение депутата Госдумы Султана Хамзаева по ограничению продажи алкогольных напитков на Новый год не поможет решить проблему.

По словам Кресса, он не поддерживает подобную инициативу.

— Вряд ли это решит проблему. Найдут все равно. Я считаю, что те ограничения по продаже, которые сейчас существуют, их достаточно, — отметил он в комментарии Life.ru.

По мнению парламентария, россиян «нужно воспитывать другими способами». А подобные предложения — это просто популистский ход. Подобные ограничения уже были введены в 1985 году и не принесли желаемого результата.

До этого депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что продажу алкогольных напитков в новогодние каникулы необходимо ограничить, а все кинотеатры, театры, музеи, бассейны и спортивные комплексы должны работать бесплатно. По его мнению, это станет для людей стимулом провести новогодние праздники активно, а не сидя дома, употребляя алкогольные напитки.

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