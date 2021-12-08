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Адвокат рассказал, какое наказание грозит открывшему стрельбу в МФЦ мужчине

Ирина Игнатенко

Общество
Адвокат рассказал, какое наказание грозит открывшему стрельбу в МФЦ мужчине
Фото: Pixabay

Мужчине, открывшему стрельбу в многофункциональном центре на юго-востоке столицы, грозит самое строгое наказание — лишение свободы пожизненно. Такое мнение высказал адвокат Денис Широков.

— Если он стрелял, значит, пришел с оружием в это место, значит, явно он готовился к совершению данного преступления. Это в любом случае преднамеренное преступление, тем более несколько человек погибло. Соответственно, это будет убийство двух и более лиц, вторая часть статьи 105 УК РФ, — пояснил он в комментарии НСН.

Данная статья предусматривает самое суровое наказание — пожизненное лишение свободы.

Во вторник, 7 декабря, в центре госуслуг на 1-й Новокузьминской улице неизвестный открыл стрельбу по сотрудникам и посетителям офиса МФЦ. Изначально сообщалось о двух погибших. До нападения между гражданами конфликта не было.

Стрелка задержал сотрудник полиции по вопросам миграции.

Сообщается, что Следственный комитет России возбудил два уголовных дела по факту стрельбы в МФЦ на Рязанском по статьям «Незаконный оборот оружия» и «Убийство».

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