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Тело погибшего мигранта из Нигерии нашли на польской границе

Полина Долганова

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Тело погибшего мигранта из Нигерии нашли на польской границе
Фото: Youtube / RT

Тело погибшего нелегального мигранта, который предположительно был родом из Нигерии, нашли на польской стороне границы с Белоруссией. Об этом в среду, 8 декабря, сообщили в пресс-службе польской полиции.

— Тело мужчины, при котором был рюкзак и нигерийский паспорт, было обнаружено в лесу в районе Ольховки Наревского района, — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

8 ноября пограничная служба Белоруссии заявила, что толпы мигрантов расположились около границы с Польшей. Группа беженцев численностью более двух тысяч человек находится в логистическом центре неподалеку от границы.

Власти Польши обвинили Минск в том, что он перевозит мигрантов с Ближнего Востока к себе, а затем отправляет их через границу с Польшей, Латвией и Литвой для провоцирования миграционного кризиса в Европе. В результате Польша решила закрыть границу на пункте пропуска «Кузница».

19 ноября сообщалось, что британские военные прибыли на польско-белорусскую границу, чтобы оказать помощь Вооруженным силам Польши в борьбе с миграционным кризисом. Их присутствие согласовано в рамках Расширенного передового присутствия НАТО.

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