«Москвариум» позвал горожан на «Удивительную елку»

Фото: Пресс-служба «Москвариума» на ВДНХ

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Центр океанографии и морской биологии «Москвариум» впервые приглашает жителей и гостей столицы на «Удивительную елку» благотворительного фонда «Я есть!». Второй этаж океанариума превратится в праздничную площадку для совместного творчества обычных и особенных детей.

Старт предновогодним мероприятиям будет дан 12 декабря. Гостей ждут интерактивный спектакль «Приключения белого медвежонка» от Театра добрых сказок «Понарошку», развлекательная программа, творческие мастер-классы, викторины, конкурсы, а также встреча со звездными друзьями благотворительного фонда.

Участники праздника сделают новогодние украшения и нарядят ими двухметровые елки: елку водных обитателей от «Москвариума», автоелку от Музея Гаража особого назначения ФСО России, мультиелку от «Союзмультпарка», сказочную елку от галереи «Лес», елку ремесел от цветочной мастерской «Май-Май», «Карамельной мануфактуры», архитектурно-производственной мастерской и мастерской елочных игрушек Christmas Art.

После праздника украшенные елки переедут на площадь перед «Москвариумом».

Участие в мероприятиях бесплатное, сообщается на сайте ВДНХ.