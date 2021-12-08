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«Союз МС-20» с космическими туристами из Японии вышел на орбиту

Полина Долганова

Общество
«Союз МС-20» с космическими туристами из Японии вышел на орбиту
Фото: Роскосмос

Ракета «Союз-2.1а» вывела на орбиту космический корабль «Союз МС-20», на борту которого находятся космонавт Александр Мисуркин и космические туристы из Японии Ёдзо Хирано и Юсаку Маэдзава. Об этом в среду, 8 декабря, сообщили на сайте Роскосмоса.

Длительность полета корабля до Международной космической станции (МКС) должна составить около шести часов. Стыковка космического борта со станцией должна произойти в 16:41.

Экипаж вернется за Землю 20 декабря.

Индустрия космического туризма в будущем продолжит развиваться. К началу 2030-х годов она достигнет объема в несколько миллиардов долларов. Однако массовые орбитальные полеты станут возможны не ранее чем через 15 лет. Об этом «Вечерней Москве» рассказал генеральный директор АО «Главкосмос» (входит в Роскосмос) Дмитрий Лоскутов.

В относительно недалеком будущем будут набирать популярность суборбитальные полеты, выразил уверенность собеседник «ВМ».

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