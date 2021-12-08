«Союз МС-20» с космическими туристами из Японии вышел на орбиту

Фото: Роскосмос

Ракета «Союз-2.1а» вывела на орбиту космический корабль «Союз МС-20», на борту которого находятся космонавт Александр Мисуркин и космические туристы из Японии Ёдзо Хирано и Юсаку Маэдзава. Об этом в среду, 8 декабря, сообщили на сайте Роскосмоса.

Длительность полета корабля до Международной космической станции (МКС) должна составить около шести часов. Стыковка космического борта со станцией должна произойти в 16:41.

Экипаж вернется за Землю 20 декабря.

これは本物の宇宙です 💫 Корабль #СоюзМС20 успешно выведен на орбиту 🚀



Космонавт Александр Мисуркин и участники космического полета Юсаку Маэзава и Йозо Хирано направляются к Международной космической станции! Стыковка произойдет через 6 часов.



Трансляция начнется в 16:00 мск pic.twitter.com/5BrdjOiJIZ — РОСКОСМОС (@roscosmos) December 8, 2021

Индустрия космического туризма в будущем продолжит развиваться. К началу 2030-х годов она достигнет объема в несколько миллиардов долларов. Однако массовые орбитальные полеты станут возможны не ранее чем через 15 лет. Об этом «Вечерней Москве» рассказал генеральный директор АО «Главкосмос» (входит в Роскосмос) Дмитрий Лоскутов.

В относительно недалеком будущем будут набирать популярность суборбитальные полеты, выразил уверенность собеседник «ВМ».