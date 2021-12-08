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День Героев Отечества пройдет в Музее обороны Москвы

Ольга Маркова

Развлечения
День Героев Отечества пройдет в Музее обороны Москвы
Фото: Павел Волков / Вечерняя Москва
Россия, Москва, улица Мичуринский Проспект, Олимпийская Деревня, 3 Карта всех событий

Музей обороны Москвы 9 декабря приглашает жителей и гостей столицы принять участие в праздничных мероприятиях, приуроченных ко Дню Героев Отечества.

Старт программе даст музыкальный концерт. Для посетителей музея выступят ученики и преподаватели «Детской музыкальной школы им. Б. А. Чайковского». В их исполнении прозвучат музыкальные произведения, посвященные Героям Отечества, а также песни и мелодии, которые поднимали боевой дух солдат.

Участники квест-викторины «Путь к Победе. От Москвы до Берлина» смогут проверить знания о Великой Отечественной войне и пройдут военный путь от Москвы до Берлина.

Завершит вечер мастер-класс «Звезда Героя», участники которого сделают объемный образ медали Золотая Звезда и познакомятся с высшей военной наградой Советского Союза. Ведущий расскажет об истории появления этой награды в Красной армии и первых Героях Советского Союза, а также о появлении почетного звания Героя Советского Союза и знака отличия, выполненного в золоте.

Участие в мероприятиях по билетам в музей, сообщается на сайте организации.

Музей Героев Советского Союза и России 11 декабря зовет горожан на праздник «День Героев Отечества». Старт программе даст обзорная экскурсия по основной экспозиции «На встречу с героями». Экскурсанты вспомнят героев-фронтовиков Великой Отечественной и неизвестных героев объявленных и необъявленных войн XX века.

В этот же день праздничная программа пройдет в Бородинской панораме. В «Рекрутском депо» ребята узнают, как была устроена русская армия, как служилось русскому солдату в 1812 году, какое снаряжение имел пехотинец для военного похода.

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