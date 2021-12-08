Сергей Собянин пообещал оказать поддержку семье погибшего работника МФЦ

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Власти Москвы окажут поддержку семье погибшего во время стрельбы 7 декабря работника МФЦ. Об этом 8 декабря сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Мэр также посетил другого работника МФЦ, госпитализированного с пулевым ранением в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, отметив, что тот находится в крайне тяжелом состоянии.

— Медики делают все возможное, — написал Сергей Собянин.

Мэр пообещал оказать полную поддержку и заботу семье погибшего Владимира Шеменева.

Стрельба в МФЦ

Днем 7 декабря в центре госуслуг на 1-й Новокузьминской улице неизвестный открыл стрельбу. Изначально сообщалось о двух погибших. Позже мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил эту информацию. Также он заявил, что нападавшего задержали.

— Приношу соболезнования пострадавшим и семьям погибших. Врачи делают все возможное по оказанию помощи раненым, — написал Собянин на своей странице в соцсети Twitter.

Позже стало известно, что стрелка задержал сотрудник полиции по вопросам миграции.

По данным СМИ, стрельбу в столичном МФЦ устроил 45-летний Сергей Г. Огонь он открыл после того, как его попросили надеть медицинскую маску.

Старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова сообщила «Вечерней Москве», что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту случившегося по двум статьям: «Убийство двух и более человек» и «Незаконный оборот оружия».

Позже старший лейтенант полиции Георгий Домолаев рассказал, как задержал злоумышленника, который открыл стрельбу в здании центра государственных услуг «Рязанский» на юго-востоке Москвы.

Вечером 7 декабря стало известно, что врачи Морозовской детской городской клинической больницы успешно провели операцию 10-летней девочке, которая получила травмы в ходе стрельбы.