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Грузинские песни и японская музыка: ВДНХ пригласила на концерты

Ольга Маркова

Развлечения
Грузинские песни и японская музыка: ВДНХ пригласила на концерты
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Россия, Москва, проспект Мира, 119с14 Карта всех событий

Главная выставка страны с 8 по 12 декабря приглашает горожан на концерты в оранжерее павильона Азербайджанской Республики. Посетители услышат грузинские песни, мелодии итальянского композитора Людовико Эйнауди, древнюю японскую музыку и произведения мультиинструменталиста из Исландии.

Старт музыкальной программе даст концерт музыкантов Simple Music Ensemble, которые исполнят произведения итальянского композитора-неоклассика Людовико Эйнауди.

На следующий день выступит ансамбль «Акапелла-Сакартвело». Вниманию публики будут представлены грузинские танцевальные, городские, новогодние, церковные и походные песни, попурри из веселых народных мелодий. А 10 декабря в исполнении группы «Тори» зрители услышат древние японские народные песни.

В выходные дни, 11 и 12 декабря, музыканты Simple Music Ensemble исполнят произведения Людовико Эйнауди и мелодии мультиинструменталиста из Исландии Оулавюра Арналдса.

Участие в мероприятиях по билетам, сообщается на сайте ВДНХ.

Большой зал Московской консерватории 18 декабря представит уникальный киноконцерт «Холодное сердце». Знаменитые хиты из мультипликационного фильма зрители услышат в исполнении Натальи Быстровой, Анны Бутурлиной, которые озвучили Эльзу и Анну, и лауреата российской национальной театральной премии «Золотая Маска» Дмитрия Ермака.

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