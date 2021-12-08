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Андрей Бочкарев рассказал о появлении парковой зоны в районе затона Новинки

Евгений Белоусов

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Андрей Бочкарев рассказал о появлении парковой зоны в районе затона Новинки
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва
Россия, Москва, улица Новинки Карта всех событий

Парковая зона с площадками для отдыха и развлечений будет обустроена в рамках развития территории, прилегающей к затону Новинки. Об этом 8 декабря сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В продолжение уже благоустроенного участка набережной Марка Шагала появится парковая зона с дополнительным озеленением и множеством детских, игровых, спортивных площадок, а также местами для проведения культурно-массовых мероприятий, — заявил Бочкарев.

По его словам, в акватории затона Новинки запланированы площадки для водных аттракционов, а также сад с водными растениями. Кроме того, согласно проекту, через затон Новинки будут построены два пешеходных моста. Они свяжут бывшую промзону ЗИЛ с территориями ЖК на противоположном берегу, технопарком Nagatino i-Land и тематическим парком «Остров Мечты».

Уточняется, что вся благоустраиваемая территория будет связана единой пешеходной и велосипедной сетью. Также будут реконструированы здание и причал у Южного вокзала.

До этого Андрей Бочкарев заявил, что с начала 2021 года в столице возвели 20 объектов административно-делового назначения, чья площадь составила почти 670 тысяч квадратных метров.

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